Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Минстрой Камчатки направил в правительство России свои предложения мер поддержки экономики в условиях санкций — край просит снизить или обнулить пошлины на иностранную продукцию, задействованную в строительной отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Данная мера, особенно в текущих неопределенных условиях, связанных с обеспечением валютных платежей, значительно снизит риски внешнеэкономической деятельности, которую ведут поставщики строительных материалов. Суммы достаточно значительные по Дальнему Востоку и Камчатскому краю в частности, потому что большое количество приграничных территорий, к которым относится Приморский край, активно ведут торговлю как с Китаем, так и со странами Юго-Восточной Азии. Обнуление пошлины на строительные материалы, строительные конструкции и строительную и дорожную технику окажет существенную поддержку в сдерживании роста стоимости строительства квадратного метра жилья, а также стоимости жилья для конечного потребителя», — пояснил министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы не смотря на санкции не отказываются от проектов на Дальнем Востоке — накопленный объём инвестиций уже составляет 2,2 трлн рублей, об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития 29 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.