Улан-Удэ, 31 марта, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Бурятии действие масочного режима, введённого в связи с распространением COVID-19, продлили до 30 апреля. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

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Масочный режим

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В указе, подписанном главой Бурятии Алексеем Цыденовым, также уточняется список мест, где необходимо продолжать соблюдение масочного режима.

«Необходимость использования гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания сохраняется при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия; медицинских организаций; организаций социального обслуживания стационарного типа; образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций».
из текста Указа

Напомним, в Бурятии к настоящему времени сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий. Обязательным условием остаются дезинфекция помещений и соблюдение других санитарных рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19.