Благовещенск, 31 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Работа предприятий Амурской области не останавливается, они функционируют в полную силу. Об этом сообщили 31 марта в телеграм-канале правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники цеха по производству уличной и садовой мебели наблюдают за процессом подготовки материала для изделий

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После ухода иностранных поставщиков местные производители переориентировали на российские поставки материалов. Продолжают работу в том числе мебельная фабрика, строительные компании.

«Это большие возможности и шанс для местных предпринимателей, для бизнеса», — считает руководитель амурской мебельной фабрики Albero Family Пётр Глазунов.

Директор строительной компании «Восточная» Артём Савченко отметил, что в работе используются только российские стройматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Основой для формирования антикризисного пакета стали предложения ведущих деловых объединений региона.