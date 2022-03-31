Благовещенск, 31 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Всё самое необходимое для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, собрали волонтёры Амурской области. Из региона отправлен груз с гуманитарной помощью весом в 18,3 тонны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе министерства образования региона.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

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Жители Приамурья передавали для беженцев воду, продукты питания, одежду, средства дезинфекции, игрушки и книжки для детей. В сборе в том числе участвовали волонтёры-медработники, представители Народного фронта, добровольческого корпуса региона, центра «Выбор».

"Не остались равнодушными студенты учреждений средне-профессионального образования, в частности, Благовещенского политехнического колледжа, Амурского педагогического колледжа, Амурского колледжа сервиса и торговли, Амурского аграрного колледжа, Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, а также Амурского филиала МГУ им. Г.И. Невельского», — отметила начальник отдела молодежной политики Тамара Заболоцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта десятки коробок с консервами и сотни килограммов круп повезли из столицы Амурской области в Ростов-на-Дону. Акцию по сбору гуманитарной помощи проводили в одиннадцати магазинах Благовещенска.