Владивосток, 31 марта, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Во Владивосток, в бухту Золотой Рог, зашла гигантская яхта Nord в сопровождении лоцманского катера. У жителей города появилось новое развлечение — паломничество на причал морвокзала обеспечено.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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«Судно скрывается от санкций, наложенных на его владельца — сталелитейного магната Алексея Мордашова. Интересно, флаг Бермудских островов поменяют на российский?» — интересуется телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, яхта Nord оценивается почти в 500 млн долларов и входит в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян. На яхте есть бассейн, джакузи, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, лужайка для барбекю и две вертолётные площадки.