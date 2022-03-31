Кемерово, , 03:59 — REGNUM Фонд развития промышленности Кемеровской области в условиях санкционных ограничений расширяет перечень программ, направленных на поддержку промышленных производств. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Промышленность

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«С учётом выстраивания системы импортозамещения Фонд продолжит осуществлять развитие технологичных, конкурентоспособных производств, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сюда относится выдача совместно с федеральным Фондом развития промышленности льготных займов, в том числе, субъектам малого и среднего предпринимательства, производство которых связано с обрабатывающей сферой. Средства выделяются на приобретение оборудования для технологического перевооружения и модернизации».

Отмечается, что средства выделяются на покупку оборудования технологического перевооружения и модернизации.