Москва, 31 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. На пресс-конференции в Москве рассказали о предстоящем форуме Российского движения школьников в «Артеке». Форум будет приурочен к 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации и объединит ученых, педагогов, общественных деятелей для методологического анализа советского опыта и выработки стратегии развития детского движения.

Марина Каширская, ИА REGNUM Артек

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова в своем выступлении отметила, что способствование духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей — важная государственная задача, зафиксированная поправками в Конституцию России 2020 года.

«На законодательном и нормативно-правовом уровне появились понятия «рабочие программы воспитания», «календарно-воспитательный план», стали обращать внимание на то, как работают детские организации. Появились новые строки в тех местах, где государство выделяет средства в виде грантов, субсидий на то, чтобы поддержать именно детские общественные организации», — рассказала она, отметив, что объем финансирования с 2020 года вырос в несколько раз.

По словам сенатора, «опыт пионерской организации уже невозможен для развития, если не рассмотреть его с методологической, научной точки зрения».

«Формула любого возрождения — это прекрасная история лучших традиций, к которым присоединяют современные форматы, учитывая новые интересы нового поколения. Всегда нужно помнить, что следующий шаг — это не вчерашний день, это обязательно новый шаг, но со всем тем лучшим, что было во вчерашнем дне», — подчеркнула Любовь Глебова.

Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов отметил, что площадка форума объединит всех, кто заинтересован в развитии детского движения — руководителей системы образования, ученых, педагогическое сообщество, детей и родителей. Ключевые форматы работы форума — это научно-практическая конференция и образовательная программа, состоящая из тренд-сессий и форсайт-сессий.

«Я думаю, уникальность нашего мероприятия заключается в том, что мы объединили всех, кому небезразлично будущее детских организаций. Все вместе, опираясь на научно-методологическую базу, мы сформируем новую философию воспитания, исходя из лучших традиций, инноваций и интересов нового поколения», — сказал Александр Кудряшов.

Одним из событий форума станет предпремьерный показ художественного фильма «Артек. Большое путешествие», который выйдет в прокат 28 апреля. На пресс-конференции кинокартину представили кинопродюсер кинокомпании Fresh-Film, режиссер, сценарист Армен Ананикян иактер, шоумен, юморист, продюсер Михаил Галустян.

Армен Ананикян рассказал об истории создания фильма, отметив, что на съемках дети вжились в роль и начали лучше понимать опыт и прошлое поколения своих родителей: «Это очень важно, когда дети понимают твоё личное прошлое и твой опыт перенимают и передают дальше. Это то, что мы хотели сказать этим фильмом».

Михаил Галустян рассказал о пользе пионерского опыта на личном примере: «Всем, чего я добился, я, по сути, обязан своему детству, прошедшему в пионерии. После школы я каждый день ходил в (Дом пионеров), в котором было огромное количество секций — театральный кружок, картинг, моделирование, спорт — все, что угодно. Все навыки, которые я получил, я получил благодаря Дому пионеров».

Директор международного центра «Артек» Константин Федоренко рассказал о значении этой площадки для предстоящего форума: «Научно-исследовательская работа в области педагогики — одно из направлений деятельности «Артека». Хочу привести результаты исследования, которое наши сотрудники провели в 2020−21 годах. В течение трех смен было опрошено три тысячи артековцев. Им задали вопрос, хотели бы они стать участниками детской общественной организации. 77% опрошенных желают! И дети сами сформировали цели, которых хотят достичь в детском объединении. Это личностное развитие, поддержка и защита, поиск единомышленников, волонтерство, возможность проявить себя как социально активного гражданина. Наша задача — создать максимально комфортные условия для самореализации детей и подростков. Необходимо, чтобы они чувствовали себя строителями гражданского общества и реально участвовали в преобразованиях».

На связб с у частниками пресс-конференции также вышли гости форума: заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Гимназия №1 города Новополоцка», куратор деятельности общественных организаций из республики Беларусь Ирина Добровольская, активист РДШ, член Молодежного парламента при Госсобрании Республики Саха (Якутия) Владислав Бурнашев, а также участники одной из лучших школьных команд РДШ из Севастополя: советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гимназии 8 имени Н.Т. Хрусталёва Ольга Мачинская, активист, ученик 9 класса Дмитрий Алёшкин и его мама Анна Алёшкина, представляющая родительское сообщество.

Международный форум к 100-летию пионерии пройдет в «Артеке» с 1 по 4 апреля. В нем примут участие представители Администрации президента РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, координаторы и активисты РДШ, советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ветераны пионерского движения и представители детских общественных организаций из Абхазии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Южной Осетии, Азербайджана, Молдовы.

Образовательные форматы — тренд-сессии и форсайт-сессии — позволят соединить опыт старшего поколения и потребности современных детей для выработки стратегии развития потенциала детского движения. В рамках научно-практической конференции педагоги, воспитатели и ученые-методологи обменяются опытом общественной работы в школах и обсудят, как в современных условиях можно трансформировать лучшие практики пионерского движения.