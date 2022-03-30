Мюнхен, Германия, 30 марта, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Как сообщает немецкое издание Bild, руководство мюнхенской «Баварии» планирует расстаться с 27-летним французским центральным полузащитником Корентеном Толиссо в грядущее летнее трансферное окно.

Антон Зайцев Корантен Толиссо

Текущее соглашение Толиссо с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона французский футболист покинет «Баварию» на правах свободного агента.

Корентен Толиссо выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 41,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость игрока, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Корентен Толиссо принял участие в тринадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.