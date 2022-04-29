Вашингтон, 30 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Корабли ВМС США выведены из акватории Чёрного моря из-за неминуемого «российского вторжения» на Украину, заявил 30 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отметив, что уход кораблей США произведен из-за событий на Украине, он сообщил, что пока не ясны сроки их возвращения в Чёрное море.

«Было сочтено благоразумным поступить так, когда мы видели неминуемость вторжения… Таким образом мы даём понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта тем или иным размещении своих сил в регионе», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не готов к конкретному обсуждению вопроса о каких-либо гарантиях безопасности для Украины.