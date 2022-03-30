Рим, 30 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Италии 3,5 миллиона человек работают в теневом секторе, с такой оценкой выступил 30 марта глава национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда) Паскуале Тридико.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Учитывая, что население страны — 60 миллионов, официально работающих — 23 миллиона, а пенсионеров — 16 миллионов, доля «черного» рынка труда недопустимо высока, отметил Тридико.

Пенсионная система не сможет долго выдерживать такую ситуацию, необходимо введение минимального уровня оплаты труда (на уровне 9 евро в час), полагает эксперт.