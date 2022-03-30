Вашингтон, 30 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Процесс создания второй части кинокомикса «Джокер» замедлился. Соответствующую информацию 30 марта приводит ComicBook.

Цитата из кф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США Джокер

Сообщается, что причиной возможной задержки является отсутствие чернового сценария ленты от режиссёра Тодда Филлипса. Однако старт съёмочного процесса, запланированный на начало 2023 года, пока что не переносится.

Напомним, что премьера первого фильма про Джокера состоялась в 2019 году. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс.