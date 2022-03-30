Рим, 30 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Политические оппоненты обвинили бывшего мэра Рима Вирджинию Раджи в симпатиях к России и потребовали исключить ее из комитета по подготовке выставки Expo-2030, передают национальные СМИ 30 марта.

Livioandronico2013 Вирджиния Раджи

По этим данным, Раджи поделилась в мессенджерах «записью, содержащей пророссийскую пропаганду», а именно — датированными 2014 годом размышлениями одного из депутатов Европарламента об истоках противоречий между Россией и властями Украины.

Экс-мэр, представляющая популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию, в настоящее время выступает против предложенного либералами резкого роста военных расходов), немедленно выступила с ответным заявлением и сказала, что никаких пророссийских симпатий у нее нет и что она считает Россию «агрессором».