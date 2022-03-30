Ла-Пас, 30 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Судьи, члены и магистранты Верховного суда Боливии провели 30 марта собрание в Сукре, на котором обсудили ряд предложений о реформировании судебной системы страны. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Pixabay.com Боливия в цветах национального флага

Собрание сформирует рабочие группы, в которые войдут судебные исполнители из девяти судов Боливии. Их целью будет разработка и унификация критериев для будущего создания реформы системы правосудия.

Первый план судебной реформы был представлен правительством 1 сентября 2021 года. Он включает в себя изменения, которые позволят увеличить прозрачность работы системы правосудия.