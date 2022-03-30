Цхинвал, 30 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Республике Южная Осетия в ближайшее время будет проведён референдум о присоединении к России, сообщает 30 марта ТАСС со ссылкой на спикера парламента Южной Осетии Алана Тадтаева.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По его словам, никаких юридических препятствий для вхождения республики в состав РФ нет.

«Народ Республики Южная Осетия выскажет свое мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведен в ближайшее время. У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня — провести референдум и войти в состав РФ», — заявил Алан Тадтаев.