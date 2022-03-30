Москва, 30 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. У казаков есть заповедь «Нет уз святее братства!». Казаки России, осознавая эту заповедь, протянули руку помощи братьям-казакам Луганской Народной Республики. В Луганск братьям-казакам, вступившим в борьбу с украинским национализмом, передано 30 тонн гуманитарной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Решение о сборе и отправке гуманитарного груза казачьим частям и подразделениям ЛНР было принято после пребывания атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды на территории Луганской Народной Республики. Казакам Донбасса переданы предметы первой необходимости, продукты питания длительного хранения, сухие пайки, военное обмундирование.

Бойцам, которые находятся на передовой, нужна и духовная поддержка. В годы Великой Отечественной войны посылки, отправленные детьми, придавали солдатам сил и меняли ход истории. Союз казачьей молодежи России запустил в поддержку казаков Донбасса акцию «Спасибо вам, что защищаете наш мир!». Чтобы поддержать боевой дух, ребята написали письма защитникам Донбасса, приложив к ним рисунки и поделки, изготовленными своими руками.

Казаками и их семьями жителям Донбасса, нашедшим приют в пунктах временного разрешения, направлено около 250 тонн гуманитарной помощи.