Донецк, 30 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Численность украинских боевиков, которые ещё могут находиться в Мариуполе, может доходить до четырёх тысяч человек, сообщил 30 марта журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

«Трудно сказать, ориентируемся на цифру 3−4 тысячи», — цитирует слова Басурина агентство РИА Новости.

Напомним, в Мариуполе продолжается военная операция по зачистке кварталов города от украинских боевиков. В начале штурма города их численность доходила до 18−20 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, штурм осложняется тем, что украинские нацисты используют мирное население как «живой щит».