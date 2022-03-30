Москва, 30 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Правящий Украиной нацистский режим всерьёз готовился к использованию биологического оружия против населения Донбасса и России, сообщил 30 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Исследования смертельно опасных болезней, проводившиеся на Украине по заказу Пентагона, прекратились только под воздействием специальной военной операции, подчеркнул он.

«При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьезном риске для их жизни.

Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества.

Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса, и Российской Федерации.

Более детально о результатах анализа полученных документов и выявленных фактах мы расскажем в ближайшее время на специальном брифинге», — сказал Конашенков.