Москва, 30 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги, передаёт 30 марта пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По просьбе итальянского премьер-министр президент России информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошёл в Стамбуле 29 марта.

Также президент России пояснил решение о переходе на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд европейских стран, включая Италию.