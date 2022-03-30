Москва, 30 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Актриса Чулпан Хаматова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом 30 марта пишет «Интерфакс», ссылаясь на директора театра Татьяну Баранову.

ISNik Чулпан Хаматова

По словам Барановой, Хаматова уволилась по собственному желанию ещё 23 марта. Однако журналист Роман Супер в своём телеграм-канале утверждает, что актрису уволили после её интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чулпан Хаматова покинула Россию. Она вместе с семьёй переехала в Латвию.