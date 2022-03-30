Екатеринбург, 30 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 17-летняя девушка и молодой человек забросали снегом Вечный огонь на Широкореченском мемориале. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Инцидент произошёл 30 марта около 16:40 по местному времени. Затем юные преступники скрылись, но были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции.

По факту осквернения сооружений в иных общественных местах, совершённого группой лиц, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится у прокуратуры на контроле. Также прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку, касающуюся также соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.