Тюмень, 30 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Тюменской области антиковидные ограничения продлены до 1 мая 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Yarregion.ru Масочный режим

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Однако за последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения — на 43% выше, чем в среднем по России. Причём показатель заболеваемости на 30 марта в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года, говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, таким образом в регионе продолжает действовать масочный режим.