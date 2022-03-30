Курск, , 18:12 — REGNUM В Курской области крупные банки уже начали работу по программам льготного кредитования. Как сообщил председатель областного комитета по экономике и развитию Левон Осипов, в банки поступило несколько сотен заявок от представителей малого, среднего и крупного бизнеса с общей потребностью в финансировании более семи миллиардов рублей.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса на семь миллионов рублей выдан агропромышленному предприятию. Средства пошли на осуществление капитальных вложений в основные средства.

Заемщики могут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода на срок до шести месяцев. Сельхозпроизводители имеют право получить отсрочку как по долгосрочным инвестиционным кредитам, срок которых истекает до 31 мая, так и по краткосрочным, выданным на срок до одного года, с возможностью пролонгации еще на год. Мера доступна и представителям малого и среднего бизнеса, заключившим кредитные договоры до 1 марта 2022 года.

Правительство поддержало действующую с 2017 года льготную программу для аграриев с сохранением уровня ставки до 5% годовых. Для системообразующих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, разработаны специальные кредитные программы — краткосрочные кредиты на срок до одного года с льготной ставкой в 10% для предприятий АПК, для организаций промышленности и торговли — 11%.

Для представителей МСП и самозанятых льготные кредиты предоставляются на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование: по ставке до 15% годовых — для микро‑ и малого бизнеса, 13,5% — для средних предприятий.