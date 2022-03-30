Тамбов, 30 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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30 марта выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 111 тыс. 112 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 322 пациента, в том числе 68 — за последние сутки.

За весь период скончались 2334 человека. Подтверждено два новых летальных случая.