В Тамбовской области за сутки госпитализированы 29 ковид-пациентов
Тамбов, 30 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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30 марта выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 111 тыс. 112 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 105 тыс. 322 пациента, в том числе 68 — за последние сутки.
За весь период скончались 2334 человека. Подтверждено два новых летальных случая.