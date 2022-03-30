Берлин, 30 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жители Германии должны снизить энергопотребление для уменьшения зависимости страны от российских энергоресурсов, заявила 30 марта член Совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Моника Шнитцер.

(сс) Hans Германия

«На сегодняшний день люди должны потреблять меньше энергии», — заявила Шнитцер.

По её словам, для этого можно перейти к коллективному использованию автомобилей, снизить среднюю скорость движения на дорогах или перейти к использованию общественного транспорта.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал жителей европейских стран снижать индивидуальное потребление энергии, чтобы «перерезать пуповину, соединяющую с Россией».