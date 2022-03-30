Алжир, 30 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Группа из 11 человек задержана в Алжире по подозрению в связях с террористами, сообщили 30 марта в пресс-службе минобороны страны. Задержание провели подразделения Национальной народной армии Алжира.

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Так, в ходе серии операций 23−29 марта задержаны 11 пособников террористов. Задержания проводились на территории Алжира.

Напомним, неделю назад власти Алжира объявили об успешном проведении спецоперации в провинции Джиджель. Военные изъяли оружие, спрятанное террористами.