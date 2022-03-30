Тюмень, 30 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Тюменское здравоохранение вышло в Telegram. В рамках проекта «ЗдравКонтроль» в регионе в мессенджере будут работать три чата — «Тюмень.Здоровье», «Тюменская область. Здоровье», «Тобольск.Здоровье», сообщает информационный центр правительства региона.

Телеграм

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Чаты работают в Telegram с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Получить ответ от сотрудников медорганизаций можно в течение двух часов.

Жители области могут задать представителям медорганизаций вопрос, рассказать о проблеме и оперативно получить ответ по вопросам: вызов врача на дом; запись на приём к врачу или обследование; доступность медпомощи в поликлиниках; наличие очередей в поликлиниках; этика и деонтология; трактовка нормативных документов.

«Помимо ответов на вопросы граждан, в медчатах будет публиковаться информация по самым актуальным для пациентов темам, таким как диспансеризация, профилактические мероприятия, изменения в организации медицинской помощи и другие полезные материалы, будут проводиться опросы», — отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.