Липецк, 30 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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30 марта выявлено 423 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 144 тыс. 87 случаев заражения.

За весь период наблюдения 132 тыс. 511 человек выписаны после курса лечения, в том числе 602 — за последние сутки.

За весь период скончались 3530 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев.