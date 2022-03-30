Великий Новгород, 30 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области госпитализировали 30 человек с ковидным диагнозом, что на 21 пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 30 марта сообщили в федеральном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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В регионе за сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 22 случая больше, чем сутками ранее. Только в Великом Новгороде подтвердилось 26 новых заболеваний ковидом. После сокращения статистики заражений этот показатель вновь вырос.

От COVID-19 в Новгородской области за последний день никто не скончался. В регионе довольно часто стали фиксировать нулевую смертность от вируса.

При этом за сутки по выздоровлению от ковида выписаны в области 43 человека. Это на пять выздоровевших меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений продолжает сокращаться по мереи снижения заболеваемости.

Отметим, что с начала пандемии в Новгородской области выявили 96 942 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались 986 пациентов, а выздоровел 92 971 человек.