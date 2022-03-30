Москва, 30 марта 2022, 15:15 — REGNUM Декларации о доходах и имуществе депутатов Госдумы будет опубликованы в срок, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Речь идёт об исполнении нормы федерального закона о статусе депутата, она действует. Изменения не вносились», — отметил Володин в телеграм-канале.
На данный момент декларации подали 414 депутатов, сообщил спикер Госдумы.
Депутаты Государственной думы обязаны подать декларации не позднее 1 апреля, затем в течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте нижней палаты парламента.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об отказе от публикации сведений о доходах и имуществе депутатов, губернаторов, членов правительства внёсен в Госдуму.