Власти Кузбасса ещё на месяц продлили режим «Повышенная готовность»
Кемерово, 30 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса, продлили до конца апреля. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона.
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«Продлить
Напомним, что ранее в Кемеровской области был отменён масочный режим.