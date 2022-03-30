Кемерово, 30 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области режим «Повышенная готовность», введённый ранее из-за коронавируса, продлили до конца апреля. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Продлить по 30.04.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Напомним, что ранее в Кемеровской области был отменён масочный режим.