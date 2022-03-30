Бор, Нижегородская область, 30 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов произошел в деревне Красная Слобода Борского района Нижегородской области. Специалисты зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по региону 30 марта.

Penza350.ru Мазут

По данным ведомства, мазут вылился из емкости на территории бывшей котельной.

«В момент осмотра осуществлялся демонтаж емкости, проводились земляные работы. На дне котлована были найдены следы разлива нефтепродуктов, а сама емкость была частично подтоплена. Со дна котлована взяты пробы нефтепродуктов. Инспекторы Росприроднадзора в настоящее время устанавливают собственника участка и все обстоятельства произошедшего», — цитируют ведомство нижегородские СМИ.