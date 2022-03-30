Казань, 30 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Шесть фур с гуманитарной помощью общей массой 140 тонн выехали из Татарии в Донецкую и Луганскую народные республики. Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев выразил признательность всем, кто принял участие в формировании груза.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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В перечень гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного срока хранения, одежда, обувь, пледы, одеяла, товары первой необходимости и средства личной гигиены.

«Мы помним, как во время пленарного заседания сельских предпринимателей был поднят этот вопрос, благодаря чему удалось собрать большое количество финансовых средств для покупки всего самого необходимого жителям Донбасса», — цитирует «Татар-информ» Шайхразиева.

Колонна с гуманитарным грузом выдвинулась из Татарии 29 марта. В республике намерены и дальше оказывать помощь жителям Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно прибыли в Татарию, среди них более 50 детей.

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