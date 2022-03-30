Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Американский актёр Алек Болдуин вновь станет отцом. Об этом сообщила его супруга Хилария Болдуин в своих социальных сетях.

Georges Biard Алек Болдуин

По словам жены актёра, их седьмой общий ребёнок появится на свет уже осенью 2022 года. «Мы были почти уверены, что наша семья полная, и мы невероятно рады этому сюрпризу. Наш новый ребенок — яркое событие в нашей жизни», — пишет Хилария Болдуин.

Добавим, что для 63-летнего Алека Болдуина ребёнок станет восьмым. У него есть старшая дочь от первого брака с Ким Бейсингер.