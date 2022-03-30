В Тюменской области в ковидные госпитали за сутки попали 50 человек
Тюмень, 30 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 669 вылечившихся ковидных пациентов, 50 госпитализировано с COVID-19. Об этом 30 марта сообщает региональный оперативный штаб.
Cap.ru
В ковидном госпитале в Батыревском районе Чувашии
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За сутки на 30 марта коронавирус выявили у 306 тюменца. Это на 175 человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 марта коронавирус выявили у 185 638 человек, выздоровели 174 615 пациентов, скончались 4221 (на пять человек больше, чем днём ранее).