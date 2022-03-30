Москва, 30 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум.

Демилитаризация Украины уже идет, однако вопрос о её закреплении куда труднее — необходим действенный юридический и практический механизм противодействия возобновлению военной активности, заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Демилитаризация Украины. Как это может быть? Пока говорят о каких-то маловнятных вариантах с договором, предполагающим отказ от ряда видов вооружений, от размещения иностранных военных баз, от вступления в военные альянсы.

Отмечу отдельно, что сама демилитаризация и её закрепление это совершенно разные вопросы. Сама она уже идёт — это разрушение военной техники и военной инфраструктуры. Закрепление демилитаризации это куда труднее — необходим действенный юридический и практический механизм противодействия возобновлению военной активности.

На мой взгляд единственный «рабочий» сценарий закрепления демилитаризации — японский вариант.

3 мая 1947 года в потерпевшей тяжелое поражение и проходящей через принудительную демилитаризацию и денацификацию Японии была принята новая конституция. Её 9-я статья гласит:

«Японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Первое реальное применение японских военных после принятия этого положения произошло в 2001 году, спустя 54 года. Это показывает высокую эффективность демилитаризации.

Конечно, как любой механизм урегулирования конфликта в международных отношениях, японское решение военного вопроса со временем деформировалось, ржавело. Пользуясь попустительством фактических гарантов новой конституции — американцев, Япония наращивала военный потенциал, фактически строя вооружённые силы под видом Сил самообороны Японии. Но и на это ушли десятилетия. Новый милитаризм на каждом шагу встречал мощное сопротивление прежде всего со стороны широких масс населения и многих политических сил, считавших что новый курс на пацифизм — единственное, что может уберечь страну Восходящего солнца от новой войны и от нового тяжёлого поражения.

Вернёмся к Украине. Если в конституцию Украины будут внесены поправки, подобные японской девятой статье, то фактическим гарантом этих изменений станет Россия. В Москве станут внимательно наблюдать за выполнением новых положений, и, в отличие от ситуации США и Японии, никто не станет попустительствовать новому милитаризму.

Представляется, что масса мирных украинских граждан тоже может горячо поддержать курс на стратегический пацифизм. Почему? Да потому что сейчас всем становится кристально ясно, что мы живем в мире острой геополитической конкуренции ядерных держав. И для остальных государств единственный надёжной защитой является не вступление в военный блок с той или иной стороной этой конкурентной борьбы, а истинный и подкреплённый действием нейтралитет», — рассказал Третьяков.