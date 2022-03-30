Рязань, 30 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки выписано после выздоровления 486 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Госпитализирован с подтверждённым диагнозом 31 человек.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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Всего в Рязанской области коронавирус выявлен у 115 401 жителя. Справились с заражением 109 587 человек.

За сутки зарегистрировано пять летальных исходов от осложнений при COVID-19, всего скончались 3286 пациентов.