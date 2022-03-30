Москва, 30 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Москва крайне негативно оценивают внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете деятельности РПЦ, заявил 30 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Она крайне негативная», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине внесён 29 марта в Верховную раду. Деятельность церкви предлагается запретить, внеся изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организации».

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