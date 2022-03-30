Омск, 30 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались девять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в оперативном штабе, за весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4166 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе скончались 11 ковид-пациентов.