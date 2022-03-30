Таллин, , 13:38 — REGNUM В Эстонии в качестве безработных зарегистрировались 695 украинских беженцев, что составляет 1,5% от общего числа безработных в стране. Об этом сообщила Касса по безработице со ссылкой на собственные данные.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Более половины из них — 394 человека — проживают в Харьюском уезде (Таллин и пригороды). В Пярнумаа (западная Эстония) среди беженцев зарегистрированы около 100 безработных, в Тартумаа (юго-восток страны) — 41 человек.

При этом за период с 10 марта восемь украинских беженцев, стоявших на учете в качестве безработных, сумели трудоустроиться.

Всего по положению на 27 марта 2022 года в Эстонии было 45 832 безработных. Официальная безработица выросла до 7%.