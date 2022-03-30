Ставрополь, 30 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесено решение о продлении сроков ареста для двоих бывших министров туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачева и Кирилла Реута. Подозреваемые в превышении полномочий будут находиться под стражей до 2 июля, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Ставрополя.

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Напомним, Кирилл Реут был задержан в феврале 2022 года в рамках уголовного дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов на организацию фестиваля фейерверков. Его подозревают в причинении ущерба на сумму свыше 25 млн рублей.

Спустя несколько дней был задержан его предшественник на посту министра — Александр Трухачев, которого также заподозрили в превышениях и нанесении ущерба казне на 25 млн рублей. В марте в его отношении были возбуждены еще четыре уголовных дела, связанные со злоупотреблениями должностными полномочиями при проведении аукционов по госзакупкам.

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