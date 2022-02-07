Ставрополь, , 12:26 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено еще одно уголовное дело по результатам проверок в министерстве туризма и оздоровительных курортов. На этот раз установлен факт причинения ущерба на 35 млн рублей при исполнении госконтракта на подготовке массовых мероприятий в 2021 году. Подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий стал бывший министр туризма, сообщили 7 февраля в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Факт превышений был выявлен сотрудниками ФСБ и прокуратуры при проверках исполнения госконтрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2019—2021 годы.

Так, в 2020 году был заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Однако выяснилось, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 году. К тому же оказалось, что аукционная документация по контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию. Незаконное расходование средств нанесло ущерб бюджету на сумму около 35 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий нынешний министр туризма Кирилл Реут. Как полагает следствие, его действия принесли ущерб краевому бюджету на сумму более 25,1 млн рублей. Суд арестовал Реута на два месяца, он также был отстранен от исполнения обязанностей на время следствия. На посту министра он проработал с июня 2021 года.

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Новое уголовное дело о превышениях на 35 млн рублей возбуждено, очевидно, на его предшественника на посту министра туризма Александра Трухачева. Он проработал главой ведомства три года, после чего сменил работу на врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета.

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