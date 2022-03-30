Ульяновск, 30 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области сократилось суточное число вылечившихся от ковида и количество умерших. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 30 марта, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных ковидом, умер 4551 больной. Из них 29 марта скончался один пациент с коронавирусом, 28 марта — двое, 27 марта — три человека.

Вылечились от COVID-19 в Ульяновской области 189 968 человек, в том числе 29 марта выздоровели 207 пациентов. Напомним, что 28 марта выписаны 297 пациентов, которые переболели ковидом.

В настоящее время смертность от ковида в регионе составила 2,33% (от числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2), доля выздоровевших — 97,14%.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 195 554 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион передано 889 267 комплектов отечественных вакцин от ковида. В наличии в настоящее время остаётся свыше 177 тыс. доз.