Красноярск, 30 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 13 человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 562 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами COVID-19 в регионе 29 марта стали 14 человек.