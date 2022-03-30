Ульяновск, 30 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующую статистику приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По данным на 30 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально 195 554 случаев заражения коронавирусом. В том числе 29 марта подтверждён 441 случай инфицирования SARS-CoV-2, 28 и 27 марта — соответственно 482 и 490.

В то же время количество госпитализированных продолжает расти. Если 27 марта на лечение в больницы направлены 11 ковид-пациентов, то 28 марта — 53 человека, а 29 марта — 64.

Напомним, что в Ульяновской области на амбулаторном лечении остаются более 5 тыс. пациентов с коронавирусом, стационарно лечатся 539 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ульяновске планируется вернуть в плановый режим оказания помощи ковидный стационар ЦК МСЧ. Также предполагается перепрофилирование одного из корпусов стационара ЦГКБ.