Белвью, США, 30 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Студия Bungie, занимающаяся разработкой онлайн-игры Destiny 2, раскритиковала администрацию видеосервиса YouTube за систему защиты авторских прав. Об этом 30 марта сообщает портал Comicbook.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

Компания выступила с заявлением в судебном иске, поданном против неустановленных лиц. Она обратила внимание, что система YouTube позволяет обычным пользователям выдавать себя за крупные компании, чтобы удалять контент с каналов, тем самым нанося ущерб их владельцам. Bungie отметила, что не планирует подавать в суд на Google, но рассказала о той роли, которую сыграл YouTube в появлении проблем у разработчика.

Для справки: в начале марта 2022 года в YouTube прошла волна удалений роликов, в которых использовались музыка и кат-сцены (кинематографические сцены на базе «движка игры») Destiny 2. Геймеры решили, что это произошло по инициативе Bungie и обрушились на компанию с критикой.

Однако позже разработчик заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему. В иске компания отметила, что мошенники хотели разрушить «сообщество игроков, стримеров и фанатов Bungie и причинить Bungie почти невосполнимый ущерб».