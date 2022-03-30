Красноярск, 30 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 244 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 359 377. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе.

Денис Абрамов ИА REGNUM Социальная дистанция

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За все время в Красноярском крае выздоровели 345 503 человека. За сутки коронавирус победили 200 человек, госпитализация потребовалась 93 заболевшим (29 марта — 128).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в регионе выявили 246 носителей коронавируса, выздоровели 250 человек.