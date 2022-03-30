Казань, 30 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Татарии за минувший день выявили 273 новых случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 277 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 78 заболевших, сообщает 30 марта общероссийский оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 136 978 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 127 553 пациента, скончались 1863 человека. За сутки больничный закрыли 685 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии отменили ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время.

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