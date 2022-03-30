Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Полицейские в 2021 году перекрыли десять контрабандных каналов поступления в Ленинградскую область наркотиков и сильнодействующих веществ и изъяли 3,6 тонны наркотических веществ. Об этом сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Также за минувший год в Ленобласти было зарегистрировано 1805 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

«Всего из незаконного оборота изъято свыше 3,6 тонны наркотиков», — отметил начальник ГУ МВД, уточнив, что одним из источников поступления наркотиков в незаконный оборот остается самодельное изготовление наркотиков. За прошлый год в области ликвидировано 14 таких нарколабораторий.

«Одним из основных способов наркоторговли стал бесконтактный сбыт через интернет-мессенджеры. Это треть всех объемов наркоторговли в регионе. Раскрыто 132 преступления в данной сфере, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Роман Плугин.

К уголовной ответственности привлечено 45 лиц. Выявлено 590 интернет-адресов, через которые осуществлялась наркоторговля. Ликвидирован 31 интернет-магазин, осуществляющий незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ.