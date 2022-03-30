Москва, 30 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Рынок нефти пережил еще один волатильный день 29 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На этот раз после провала к почти двухнедельным минимумам вблизи отметки $102 за баррель Brent совершила отскок и с лихвой отыграла потери, хотя и завершила торги под 20-дневной скользящей средней.

Сегодня, 30 марта, фьючерсы сохраняют бычий уклон, однако испытывают трудности с развитием восходящего импульса, тестируя зону $110.

Эмоциональные продажи нефти выглядели логично, учитывая сообщения о прогрессе в российско-украинских переговорах, которые спровоцировали повсеместный подъем рисковых активов на вчерашних торгах и одновременно надавили на Brent, которая в условиях геополитического кризиса оторвалась от высокодоходного сегмента.

Предпосылки для спада напряженности и последующего достижения мирных договоренностей между двумя конфликтующими странами ослабили опасения перебоев в поставках энергоносителей и тем самым спугнули покупателей.

Более того, стало известно, что Банк Ватикана перевел 10 млн евро на покупку рублей ЦБ РФ в оплату за российский газ, что также способствует спаду беспокойства по поводу всеобщего отказа от энергоносителей из России.

Впрочем, после первоначальной бурной реакции на переговоры инвесторы уже начали проявлять скептицизм в отношении улучшения ситуации, особенно на фоне сообщений Пентагона о том, что движения российских войск вблизи Киева больше походят на передислокацию, нежели на реальный отвод.

По мере поступления противоречивых сигналов с этого фронта рынок нефти продолжит штормить как минимум в ближайшие недели.

Если в предстоящие дни окажется, что оптимизм рынков был неоправданным, можно ожидать нового рывка Brent в северном направлении.

В случае возобновления продаж под прицелом снова окажется психологическая отметка $100 за баррель, целостность которой уже нарушалась ранее в марте», — пояснил эксперт.

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