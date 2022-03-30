Москва, 30 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В настоящее время РФ нужно не приветствовать приток китайских товаров на российский рынок, а стимулировать развитие собственного бизнеса, который может провести импортозамещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила доцент кафедры МФЮА Светлана Собянина.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Китайский малый и средний бизнес, безусловно, постарается занять освободившуюся рыночную нишу российского рынка предметов потребления. Только вопрос в том, а стоит ли это допускать? — поинтересовалась Собянина. — Очевидно, что в условиях роста безработицы на российском рынке труда целесообразнее не приветствовать приток китайских товаров, а стимулировать развитие российского малого бизнеса, вполне способного осуществить импортозамещение потребительских товаров».

По мнению Собяниной, государственная экономическая политика должна быть направлена на создание максимально льготных условий для российского малого бизнеса.

«Мы не должны стать просто рынком сбыта для китайской экономики, особенно для текстильной, кожевенной промышленности, швейного производства, переработки сельскохозяйственной продукции. Должно стимулироваться развитие национального предпринимательства, — сказала Собянина. — Не должно быть эйфории от возможности замены западных партнёров на восточных. Необходимо использовать ситуацию для возрождения собственного производства, насыщающего рынок потребительских товаров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что компании из КНР, которые хотели бы наладить сотрудничество с РФ, опасаются снижения оборота с США и Европой.